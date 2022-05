Coca e hashish in auto e nel garage: blitz della polizia, un arresto a San Severo

Operazione antidroga della polizia a San Severo: sequestrati quasi tre chili di droga per un valore di 150mila euro e arrestata una persona.

I controlli

Nel corso di controlli e perquisizioni gli agenti della Polizia di Stato di San Severo, in provincia di Foggia, hanno sequestrato, in due differenti operazioni, quasi tre chilogrammi di droga, arrestando una persona. Nel primo caso, all'interno di un veicolo, è stato trovato hashish per una quantità di un chilo e 300 grammi. La droga era divisa in "panetti" e già pronta per essere messa sul mercato. Recuperato anche un bilancino di precisione.

Nella seconda operazione, durante una perquisizione in un garage, nascosto dentro un mobile, è stato rinvenuto un chilogrammo di hashish e ben 600 grammi di cocaina. Il titolare del garage, un 40enne, è arrestato e portato in carcere. L'intera quantità di sostanza stupefacente, qualora fosse stata immessa sul mercato, avrebbe permesso di ricavare oltre 12mila dosi per un valore di 150mila euro.