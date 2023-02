Trovato a casa senza vita, giallo sulla morte di un 40enne

Mistero sulla morte di un 40enne a Nardò. L'uomo è stato trovato senza vita ieri intorno alle 21.30, all'interno della propria casa. Sebbene non ci fossero segni di effrazione, immediatamente sono state avviate le indagini per comprendre le ragioni di un decesso così misterioso.

Forse una caduta fatale

Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e le forze dell'ordine per le operazioni di rito. E' arrivato anche il magistrato di turno. Inquirenti al lavoro per comprendere le cause della morte del 40enne. Stando ai primi riscontri, l'ipotesi prevalente è quella di un malore che purtroppo, per il 40enne, è risultato fatale e non gli ha dato il tempo neppure di chiedere aiuto.