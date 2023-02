Controlli del Nas negli studi medici: orari non rispettati e farmaci conservati male. Scattano le denunce

I Carabinieri del Nas, di concerto con il Ministero della Salute, hanno effettuato una intensa attività di controllo, su tutto il territorio nazionale, presso gli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, al fine di accertare la presenza del medico nello studio nei giorni e negli orari comunicati all’Asl e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell’ambulatorio.

Due medici denunciati nella Bat

Sono 51, nel complesso, le persone denunciate. Tra queste, a seguito dei controlli svolti presso due studi medici della Bat, sono state rinvenute e sottoposte a sequestro complessivamente 59 confezioni di specialità medicinali, tutte prive del bollino farmaceutico, del valore complessivo di euro 700. Deferiti in stato di libertà i due medici di medicina generale, titolari degli studi.

Irregolarità a Bari



Presso due ulteriori studi medici pediatrici di Bari è stata riscontrata, a fattor comune, la mancata

indicazione di alcuni orari di apertura, in difformità con la normativa vigente. In una delle due

strutture, inoltre, è stata accertata la conservazione di farmaci e vaccini all’interno di un frigorifero di

tipo domestico, situato in un locale privato, comunicante con la struttura.

Le ispezioni

Sono stati ispezionati complessivamente 1.838 studi di Medici di Medicina Generale e pediatri convenzionati, dei quali 251 hanno evidenziato non conformità. Le non conformità più frequenti hanno riguardato carenze igienico/strutturali degli ambienti destinati alle visite, come la presenza di attrezzature non idonee all’uso medico, impiego di locali diversi da quelli dichiarati o privi di sufficiente areazione. Tali irregolarità sono state oggetto di segnalazione alle Autorità Sanitarie locali per il ripristino delle condizioni di regolarità.