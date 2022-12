Si allarga la Ztl del centro storico, via alla sperimentazione. Da gennaio le multe

Nel borgo antico di Nardò si allarga la Ztl: anche piazza Cesare Battisti, dove si affaccia il Castello, sarà libera dai mezzi a motore. Già partita la sperimentazione.

Attenzione alle multe da gennaio

Dal 13 gennaio sarà attiva a tutti gli effetti la nuova regolamentazione e scatteranno le sanzioni per le infrazioni. Nuove tecnologie “anti-furbetti” e controlli dei varchi anche in uscita, inoltre, in tutta la Zona a traffico limitato “Centro storico”.

Il varco



Il varco di accesso non è più posizionato all’inizio di via Amendola, ma all’ingresso della stessa piazza venendo da piazza Diaz. Dopo il collaudo tecnico e la relativa certificazione del funzionamento del nuovo impianto di rilevazione (con la novità della rilevazione anche delle uscite), è iniziata la sperimentazione, come prevede l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture. In questo periodo - che terminerà il 13 gennaio - è sospesa l’applicazione delle sanzioni previste per chi entra senza titolo. A partire dal 13 gennaio non saranno più tollerate le infrazioni al regolamento e inizierà dunque la fase sanzionatoria. La sospensione delle sanzioni riguarda solo gli accessi dal nuovo varco di piazza Battisti, mentre sono regolarmente applicate per tutti gli altri.