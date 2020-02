Affermazioni vergognose per chi da sempre è sostegno per la democrazia del nostro paese. La risposta a queste parole deve essere immediata perché la lotta contro il fascismo e razzismo è un’azione quotidiana per la costruizione costante dell’agibilità politica, fisica e culturale nelle nostre città».

"Rendiamo onore ai martiri delle foibe chiudiamo l'Anpi Lecce". Un post del sindaco di Nardò, Pippi Mellone, è finito al centro della polemica sulla ciclicamente dibattuta questione delle Foibe.Mellone, che non ha mai nascosto la sua provenienza politica e le sue simpatie per l'estrema destra, torna alla carica con un post sulla sua pagina Facebook in cui oltre a rendere onore ai martiri delle Foibe chiede la chiusura dell'Anpi, Associazione nazionale partigiani italiani: "La comunità di Nardò rende onore ai martiri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Chi ancora oggi rifiuta di riconoscere le dimensioni di questa tragedia e reclama l'oblio per Norma Cossetto e altre vittime dei comunisti titini deve solo vergognarsi. Mi riferisco, in particolare, all'anonima Anpi Lecce, una sigla dietro la quale si nascondono uomini e donne fuori dal tempo e dalla civiltà".Già in passato Pippi Mellone aveva fatto parlare di sé, come quando, tra saluti romani e "me ne frego", celebrò in largo Segio Ramelli, a Nardò, una commemorazione del giovane di estrema destra ucciso nel 1975. Un video che fece molto discutere.Sulla questione interviene anche Michele Emiliano, che pure alle ultime primarie del centrosinistra aveva avuto l'appoggio di Mellone: «L’Anpi - scrive Emiliano - si è guadagnata il diritto all’esistenza perenne col sangue dei partigiani di tutti gli orientamenti politici che lottarono e vinsero la guerra di Resistenza, una guerra civile contro chi aveva per vent’anni tolto la democrazia agli italiani e precipitato il nostro Paese nella vergogna delle leggi razziali e nell’orrore della alleanza con il Nazismo, e della guerra. Una guerra ingiustamente scatenata contro gli alleati che ci avevano sostenuto nel corso della Prima Guerra mondiale».«L’espressione da parte di chiunque e quindi anche di Anpi Lecce di una opinione libera (e quindi come tale anche opinabile), non può avere mai come conseguenza la negazione della libertà di opinione. Non si chiude la sede e non si spegne la voce di chi non si condivide, ma solo di coloro che ricostituiscono il partito fascista e usano la violenza come metodo di lotta politica. La guerra civile è finita da 75 anni ed ha vinto la democrazia contro la dittatura».L'Arci Lecce esprime vicinanza e solidarietà all’Anpi di Lecce per le vergognose parole del sindaco di Nardò Pippi Mellone. «Riteniamo inammissibile che le istituzioni garanti delle libertà pronuncino tali accuse: “Mi riferisco, in particolare, all’anonima Anpi Lecce, una sigla dietro la quale si nascondono uomini e donne fuori dal tempo e dalla civiltà. L'Anpi Lecce dev'essere chiusa al più presto, perché rappresenta un pericolo per la democrazia”.