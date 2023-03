Una via intitolata a Giorgio Almirante, l'Anpi: «Siamo profondamente indignati»

L’amministrazione comunale di Gioia del Colle vuol intitolare una via a Giorgio Almirante ma la sezione dell’associazione nazionale partigiani d’Italia insorge. «Siamo profondamente indignati dalla scelta dell’amministrazione di voler intitolare una di tre nuove vie, alla figura di Giorgio Almirante – si legge in una nota dell’associazione -. L’Anpi ritiene che questa scelta sia un pessimo segnale non solo perché rappresenta un insulto e una dimenticanza di tutti i nostri concittadini antifascisti che durante la II Guerra Mondiale si sono sacrificati e hanno sofferto le imposizioni di un regime squadrista, ma proprio perché tra i promotori di quelle imposizioni vi fu Almirante, il quale fu firmatario del Manifesto sulla razza e tra le varie affermazioni di stampo razzista, arrivò nel 1938 addirittura a definire che: “Il razzismo ha da essere cibo di tutti e per tutti, altrimenti finiremmo per fare il gioco dei meticci e degli ebrei”».

Per l’Anpi è anche un controsenso, per l’amministrazione Mastrangelo, che seppur di centrodestra, nel 2021 aveva insignito della cittadinanza onoraria la senatrice a vita Liliana Segre che più volte ha preso posizione nei confronti delle amministrazioni che hanno inteso dedicare una via ad Almirante.