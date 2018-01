© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARDO' - Una donna di 53 anni è ricoverata all'ospedale di Galatina dopo essere stata ferita da una coltellata all'addome durante una lite per questioni di eredità avvenuta a Nardò tra il suo convivente e il fratello di quest'ultimo. A svolgere le indagini gli agenti del Commissariato di Polizia di Nardò, intervenuti all'ospedale cittadino dove la donna era stata trasportata in un primo momento. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, poco prima, nei pressi del distributore Total Erg di via XXV luglio, si era accesa una lite violenta tra due fratelli, uno di 56 e l'altro di 54 anni, al culmine della quale la donna, convivente del secondo, era stata accoltellata. La vittima è stata poi trasportata a Galatina dove si trova in prognosi riservata per una ferita intercostale con interessamento polmonare. Sono in corso gli interrogatori dei testimoni e le indagini volte a chiarire ogni aspetto, per il feritore è anche scattato il fermo di polizia per tentato omicidio.