Mezza maratona “Corri a Lecce”: l'elenco delle strade chiuse, dei divieti e le modifiche al trasporto

Si terrà domani, domenica 12 marzo 2023, la undicesima edizione della mezza maratona nazionale "Corri a Lecce"

Dalle ore 08 alle ore 12 limitazioni alla circolazione veicolare, come da ordinanza dirigenziale 482 del 7 marzo e 509 del 10 marzo.

Il percorso

Di seguito l'elenco delle strade chiuse in occasione dell'11ma edizione della Corri a Lecce, gara nazionale di 21.097km in programma domenica 12 marzo:

piazza S. Oronzo

via S. Trinchese

via F. Cavallotti

via San Francesco d’Assisi

via G. Garibaldi

via XXV Luglio

viale G. Marconi

viale F. Lo Rè

viale Gallipoli

viale dell’Università

viale F. Calasso

piazza dei Bastioni

viale M. De Pietro

via di Porcigliano

piazzetta G. Verdi

via di Porcigliano,

via G. Arditi

via N. Sauro

piazza G. Mazzini

via S. Trinchese

via Zanardelli

via G. Oberdan

via A. Lamarmora

via M. Schipa

via Casotti

piazza Congedo

via Regina Elena

via Ferrante Loffreda

via Torre Del Parco

viale Don Minzoni

via Salomi



viale Otranto

via F. Cavallotti

via San Francesco d'Assisi

via G. Garibaldi

via XXV Luglio

via G. Matteotti

piazzetta S. Castromediano

via F. Rubichi

via L. Prato

via G. Palmieri

piazzetta V. Ajmone

piazzetta A. Rizzo

via Adua

parcheggio ex Arena Aurora

via Adua, via G. Libertini

via V. Emanuele

Il trasporto

Il servizio “Stadio in Bus” sarà regolarmente attivo a partire dalle ore 10.30, due ore prima della partita sul consueto percorso. Saranno sospese dalle ore 8.15 alle ore 11.00 le linee M1 – R4 – R5 – R6 – R7 – R9 – R10 – R11 – S16.

La linea R8 direzione “Ospedale” subirà una modifica del percorso: partendo dal capolinea “Stazione” il

tratto Viale O. Quarta – Viale Gallipoli – via De Jacobis, sarà sostituito dal percorso Viale O. Quarta – Via Don Bosco – Via De Jacobis.



Per le linee S14 – S15: il tratto Viale Porta d’Europa – Viale Calasso – Viale Porta d’Europa, sarà sostituito dal seguente tratto: Viale Porta d’Europa – Piazza del Bastione – Viale Porta d’Europa (City Terminal); il capolinea sarà attestato alla fermata n. 145 “Terminal”.

Sul percorso della linea S13 direzione “City Terminal” il tratto Via Monteroni – via Massaglia – Piazzale Rudiae – Via Diaz – Viale dell’Università – Viale Calasso – Viale Porta d’Europa (City Terminal) sarà così sostituito: Via Monteroni – Viale della Repubblica – SS613 – Viale Porta d’Europa – Piazza dell Bastione – Viale Porta d’Europa (City Terminal).