Violento impatto fra due auto all'incrocio: un morto. Giovane di 22 anni rischia l'accusa di omicidio stradale

Un uomo di 87 anni è morto ieri in un incidente stradale avvenuto in via Roma a Matino, nel Salento. L'anziano era alla guida di una Fiat Punto quando si è verificato l'impatto con una Bmw guidata da un giovane di 22 anni. Entrambi soccorsi dai sanitari del 118, nel corso della notte l'87enne non ce l'ha fatta.

I carabinieri della stazione di Parabita si stanno occupando di ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Il 22enne rischia l'imputazione per omicidio stradale.