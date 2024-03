Salento, addio a Vittorio: da 40 anni la sua pizzeria è un punto di riferimento. Domani i funerali

Resterà per molti anni ancora la pizzeria per eccellenza di Maglie, anche se il suo titolare non c’è più. È scomparso infatti, nelle scorse ore, Vittorio Adamuccio, lo storico pizzaiolo che con il suo locale in via Roma, 69, è stato, per oltre quarant’anni, un punto di riferimento per tante famiglie salentine. Aperta la prima rivendita poco più avanti, aveva trasferito l’attività dopo qualche tempo, partendo con l’asporto nella classica carta oleata rosa. La pizzeria dell’epoca non offriva grandi possibilità tanto che si poteva scegliere tra soli cinque tipi: Margherita, Capricciosa, Napoli, Quattro Stagioni e quella con le olive. Col passare del tempo i gusti si sono ampliati, fino a quando la pizza alla Diavola col peperoncino e il salame piccante è diventata, in breve tempo, tra le più ricercate del Salento.

Chi era Vittorio Adamuccio

E poi la puccia. «Sono stato il primo a Maglie a offrire questa nuova pietanza e devo dire che la clientela ha gradito da subito» spiegava alla fine del 2008 quando aveva deciso di ritirarsi omaggiando gli amici, per l’ultima volta, di una pizza offerta all’interno del suo locale celebrando, di fatto, la fine di un’epoca struggente e molto meno esigente rispetto ad oggi. «Erano tempi in cui si pensava alle cose semplici -osservava- e mangiare fuori era considerato uno dei pochi divertimenti che ci si poteva concedere magari il fine settimana o al termine della classica partita di calcetto».

In molti gli chiedevano il segreto di una buona pizza ma lui rispondeva che non c’era un sistema particolare, solo tanta pazienza: «La pasta della pizza deve riposare il tempo necessario -sottolineava-, sin dalla mattina permettendo all’impasto di crescere naturalmente. In questo modo si evita la poca digeribilità dell’alimento». I funerali saranno domani pomeriggio nella chiesa matrice, a partire dalle ore 16.