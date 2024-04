Salento, ​gli viene negato il rimborso e dà in escandescenza: rompe la vetrina e rischia di morire dissanguato

Ha rischiato di morire dissanguato dopo aver sfondato una vetrina di un’agenzia viaggi. L’episodio è accaduto sabato pomeriggio a Maglie: protagonista un qurantenne di nazionalità ghanese, il quale, nel tentativo di entrare all’interno dell’agenzia Go Far Travel in piazzetta Stazione, si è ferito con i vetri perdendo anche i sensi dopo la fuga in bicicletta.

Cosa è successo

L’uomo, qualche giorno prima aveva comprato un biglietto dell’autobus per Roma. Tornato nella mattinata di sabato all’interno dell’agenzia, aveva chiesto il rimborso, dando anche in escandescenze tanto da essere allontanato dalle Forze dell’ordine.

Nel pomeriggio poi, il tentativo di effrazione all’interno dell’esercizio commerciale che gli è costato vari tagli ai polsi. La fuga in bicicletta è finita poco distante. A dare l’allarme i passanti che lo hanno visto esanime sulla strada. Sul posto i Finanzieri della locale Tenenza: ricoverato in ospedale è stato dimesso dopo qualche ora, nonostante la copiosa perdita di sangue.