Maglie, due microspie nella stanza del sindaco

Due dispositivi nascosti nella stanza del sindaco Ernesto Toma. La scoperta è avvenuta 15 giorni fa durante i lavori di adeguamento della rete telefonica ed il collegamento internet, dopo lo spostamento di alcuni arredi.

Il ritrovamento durante i lavori

Dalle prime ipotesi si tratterebbe di due cimici, installate per captare conversazioni riservate, ma il condizionale è d’obbligo. Una situazione in ogni caso strana, a detta dei tecnici che stavano eseguendo l’ammodernamento, e che ha fatto scattare l’allarme.

Il sindaco Toma: «Sono sereno»

Così il primo cittadino ha deciso di sporgere denuncia in Procura dopo essere stato informato dal segretario comunale: “Sono tranquillo, non so bene neanche di quali dispositivi si tratti. Per la mia tutela, d’accordo con il legale, ho deciso di avvisare gli inquirenti”. Al momento non ci sono ipotesi su chi potrebbe aver utilizzato questi sistemi e a quale scopo, se per una indagine ufficiale o per conto di qualche malintenzionato. La stanza in piazza Aldo Moro è stata intanto bonificata.