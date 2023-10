"Viaggio in Italia", i giudici della Corte Costituzionale dialogano con gli studenti. Sciarra: «La nostra Carta guarda al futuro»

La presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra ospite, questa mattina, del Liceo Da Vinci di Maglie per il "Viaggio in Italia" che ha portato lei e altri giudici della Consulta nelle scuole del Paese. L'omaggio a Moro, nella sua città natale, il ricordo di Piersanti Mattarella, cui il liceo - presidio di Libera - è intitolato e poi il discorso ai ragazzi, la Costituzione letta e offerta agli studenti come chiave per leggere la realtà e diventarne protagonisti.

Le parole della presidente Sciarra

«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, recita l'articolo 33 della nostra Costituzione.

Questo articolo - ha detto Sciarra - è una lente che amplifica lo sguardo verso il futuro. E va letto insieme all'articolo 9, che promuove la diffusione della cultura nell'interesse delle future generazioni. La Costituzione è per voi, si rivolge a voi e vi chiede un ruolo attivo nel creare consapevolezza che non sia solo retorica sull'ambiente e sulla cultura. La retorica non serve in questo ambito: serve la pratica». Con queste parole la presidente ha iniziato la sua lezione agli studenti del Da Vinci riuniti nell'auditorium, alla presenza delle autorità del territorio.

«Lo scetticismo - ha proseguito Sciarra - non è produttivo e non aiuta a formarsi una opinione, che invece è ciò che la scuola deve contribuire a fare». Poi la tutela del paesaggio e la citazione di Paolo Grossi e di La Pira, l'equilibrio da ricercare fra natura, cultura e opere dell'uomo: «La nostra Carta continua a guardare al futuro».