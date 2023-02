Lutto nel mondo del commercio: muore Peppino Contaldo, storico proprietario di Shining Pronto Moda

A causa di un malore nella giornata di ieri è scomparso all'età di 80 anni Giuseppe, per tutti Peppino Contaldo, noto commerciante leccese del settore abbigliamento da oltre 40 anni, nella storica sede Shining Pronto Moda a Lecce in via Taranto gestiva l'attività insieme alla famiglia ed ai collaboratori di sempre, con l'amore e la passione di chi ha dedicato una vita all'attività ed ai suoi affezionati clienti.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 11,30 nella chiesa di Santa Lucia in via Brenta a Surbo.