I mercati di Bari continuano a svuotarsi e risultano quasi “vani” i tentativi del Comune di mettere a bando i posteggi vuoti. Ci sono realtà come quelle di piazza Balenzano che restano con decine di saracinesche abbassate. Nell’ultimo bando pubblicato dal Comune, che riguarda appunto l’assegnazione dei posteggi vuoti nei mercati giornalieri e settimanali, sono state presentate in totale soltanto 15 richieste di cui quattro escluse.

APPROFONDIMENTI BARI Bari, 162 multe per locali e 35 b&b irregolari: ecco come si muove la "mala movida"

Nel dettaglio sono state presentate 9 richieste per i mercati quotidiani: tre per il mercato di corso Mazzini denominato Madonna del Carmelo, due per il mercato di via Vaccarella denominato San Filippo Neri, tre per Santa Scolastica e uno per “posteggi liberi”. Per i mercati settimanali le richieste sono state 6 per Palese, Santo Spirito, Torre a Mare e via Vaccarella. Numeri davvero esigui se si confrontano con le disponibilità messe a bando: ben 115 box per i mercati giornalieri e 43 per quelli settimanali, 158 in tutto.

I dettagli

Le strutture che registrano i maggiori “vuoti” sono corso Mazzini con 26 box chiusi, Carbonara con 26 box, 31 a San Pio, 21 a Santa Scolastica, 15 a piazza Balenzano a Madonnella. I mercati che presentano meno disponibilità sono quelli di Santi Pietro e Paolo e di San Marcello. Sei box liberi anche nel nuovo mercato coperto di Santa Chiara. Considerando invece le disponibilità negli spazi settimanali, sempre via Vaccarella presenta ben 33 stalli messi a bando.

Il Comune ha quindi provveduto con la pubblicazione della graduatoria provvisoria, alla quale si potranno presentare ricorsi entro il 19 febbraio. Il 27 febbraio sarà pubblicata la graduatoria definitiva degli aventi diritto e gli esclusi. La concessione d’uso del locale assegnato, debitamente registrata a carico esclusivo del concessionario, avrà durata di 12 anni a decorrere dalla data di rilascio della medesima.

Sui mercati numerose sono le denunce in merito allo stato di abbandono. Nel giro delle ultime settimane almeno tre persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per cadute nei viali dei mercati di corso Mazzini e di Santa Chiara per buche e dislivelli presenti sui marciapiedi. Stato di degrado che caratterizza soprattutto i mercati di piazza Balenzano, dell’ex Manifattura (dove alla scarsa manutenzione si aggiungono anche i box vuoti usati come rifugi per i senzatetto e la poca sicurezza con presenza di scippi e furti quasi quotidiani) e di corso Mazzini.

Si attendono ormai da anni gli interventi di manutenzione straordinaria nell’ex Manifattura e in via Vaccarella. In quest’ultimo caso i lavori sono stati approvati dalla giunta nel gennaio del 2023 e dovevano partire nel giro di qualche mese. Si tratta di due progetti, il primo relativo all’efficientamento energetico, che avrebbe riguardato la porzione dell’immobile la cui destinazione finale resterebbe quella mercatale con l’obiettivo di migliorare “la qualità” dell’edificio con specifici criteri di compatibilità ambientale e sostenibilità. Tra gli interventi previsti ci sono la realizzazione di una isola ecologica per la raccolta dei rifiuti, dotata di pannelli fotovoltaici; l’installazione di pannelli solari sui blocchi dei servizi igienici per la produzione di acqua calda; l’installazione di lampioni a led; la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Per quanto riguarda invece l’altra parte dell’immobile destinata ad attività di aggregazione e innovazione sociale finalizzate al contrasto alla illegalità si è scelto di intervenire su una superficie complessiva pari a circa 510 metri quadri con ingresso diretto dall’esterno . In questo caso i lavori comprenderebbero anche interventi edili sulla struttura così da riorganizzare gli spazi sulla base delle esigenze legate alla nuove funzioni dei locali. I lavori si attendono ancora come non sono ancora partiti quelli per la riqualificazione del mercato dell’ex Manifattura che versa in pessime condizioni e dove il Comune ha già effettuato interventi sui soffitti . Anche per l’ex Manifattura c’è il progetto di ristrutturare il mercato, procedendo per step, facendo spostare gli operatori mercatali da un’ala all’altra dell'edificio per permettere gli interventi. Ma per il momento tutto tace.