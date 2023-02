Addio a Vito Mastrogiacomo, fondatore del Divinae Follie

Vito Mastrogiacomo, fondatore del Divinae Follie di Bisceglie, è morto oggi nella sua città natale, in provincia di Bari. Aveva 81 anni. Padre del Centro turistico Mastrogiacomo e poi della storica discoteca, punto di riferimento nel settore dell’intrattenimento nel Sud Italia dagli anni Novanta in avanti, Mastrogiacomo fu fra i i primi a comprendere il grande appeal della movida notturna in una regione come la Puglia.

Il Divinae Follie è stato quindi per anni la Mecca dei deejay più "in" del panorama italiano e internazionale, fino al fallimento nel 2010. L'impero di Mastrogiacomo fu messo all'asta, ma la sua storia e le generazioni passate sulle piste del Divinae non lo hanno dimenticato.