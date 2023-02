Luna, Giove e Venere allineati, spettacolo mozzafiato nel cielo del Salento: ecco perché. La foto

Luna, Giove e Venere allineati e visibili ad occhio nudo. Uno spettacolo mozzafiato (e alquanto raro) andato in scena ieri, poco dopo il tramonto del sole in direzione Ovest. «L’evento astronomico ha permesso di osservare tre astri molto brillanti e angolarmente vicini tra loro» afferma Vito Lecci, divulgatore scientifico e gestore del Parco Astronomico Sidereus di Salve, nel Capo di Leuca. «Si tratta della luna, nella sua fase di falce crescente, di Venere (il più basso) e del pianeta Giove (in alto)».

Il fenomeno: cosa sappiamo

Il fenomeno astronomico è stato fotografato da professionisti e amatori. In alcune foto è possibile vedere bene in evidenza la luce cinerea della luna, un fenomeno che interessa il nostro satellite durante la prima e l’ultima fase lunare. Il valzer celeste tra il gigante gassoso Giove e il pianeta dell'amore Venere ha aperto le danze ad altri fenomeni astrologici che si verificheranno sempre nel mese di febbraio.

Per domenica è previsto l’incontro tra la Luna e le Pleiadi mentre Luna e Marte, potrebbero essere visibili nei giorni di lunedì e martedì.