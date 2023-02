Riconosciuto il miracolo, la religiosa di Galatina Elisabetta Martinez sarà Beata

Papa Francesco, nel corso dell'udienza odierna al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, ha autorizzato la promulgazione dei Decreti riguardanti una prossima nuova Beata e cinque nuovi Venerabili.

Con il riconoscimento del miracolo attribuito alla sua intercessione, sarà proclamata Beata la religiosa italiana Elisabetta Martinez, Fondatrice della Congregazione delle Figlie di Santa Maria di Leuca. Nata a Galatina (Lecce), il 25 marzo 1905, Elisabetta entra nel 1930 nella Congregazione delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, che in seguito è costretta a lasciare a causa di una grave infezione polmonare. Matura quindi l'idea di fondare una nuova Congregazione impegnata nella formazione delle adolescenti, nell'educazione della prima infanzia, nell'assistenza delle madri nubili e nel servizio parrocchiale e dà inizio all'Istituto delle «Figlie di Santa Maria di Leuca». Eletta Superiora generale, trasferisce la sede della casa generalizia e del noviziato a Roma, dove muore nel 1991.

Il miracolo: la guarigione di un feto

Il miracolo che è stato riconosciuto è la guarigione di un feto da «trombosi e occlusione completa calcifica dell'arteria ombelicale sinistra fetale» con «esteso infarto placentare e plurifocali alterazioni dei villi come da ipossiemia» nonché «gravissimo ritardo di crescita fetale intrauterina associato a condizione di brain sparing». Informata della gravissima situazione affrontata da una madre di Rimini, la Superiora generale della Congregazione delle Figlie di Santa Maria di Leuca ha fatto iniziare nelle varie comunità una novena di preghiera per chiedere il miracolo per intercessione della Fondatrice. Le preghiere hanno accompagnato tutto il periodo della gravidanza e la piccola è nata il 19 marzo 2018 in buone condizioni.

I venerabili

Con il riconoscimento delle virtù eroiche, cinque Servi di Dio diventano Venerabili: Giuseppe di Sant'Elpidio, Alosio Sebastiao Boeing, Maria Margherita Lussana, Francisca Ana Mara Alcover Morell e Albertina Violi Zirondoli.