Salento, salvataggio in extremis: il bagnino si tuffa in acqua e salva un 70enne

Un salvataggio in extremis grazie all'attenzione e alla solerzia di Andrea. Intorno alle 17.50 di ieri il bagnino Andrea Chirivì, di turno in quel momento presso il lido Mesciu Peppe a Lido Conchiglie nel Salento, si accorgeva che qualcosa non stava andando per il meglio.

Cosa è successo

Un bagnante di circa 70 anni, che era in acqua nella vicina spiaggia libera, manifestava gravi difficoltà. Prontamente Andrea interveniva e riportava a riva il bagnante che, ricevute tutte le prime manovre di soccorso, dopo aver rigurgitato l'acqua ingerita, ha ricominciato a respirare. Scongiurato il peggio, messo in sicurezza e verificato lo stato di coscienza, è stato affidato alle cure del 118, che nel frattempo era stato prontamente allarmato.