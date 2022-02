Bisceglie, tre corsi "gratuiti" per bagnini per ragazzi e ragazze provenienti da famiglie in difficoltà socio-economica. Come partecipare

Tre corsi da bagnino di salvataggio destinati a ragazzi e ragazze provenienti da famiglie in difficoltà socio-economica donati dall’Associazione Baywatch di Bisceglie.

«Lo avevamo annunciato a fine stagione 2021 e adesso siamo felicissimi di poter mantenere la parola data. Tre giovanissimi avranno l’occasione di frequentare a spese della Baywatch il corso per Bagnino di Salvataggio organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento», commenta Mimmo Rubini, presidente dell’Associazione Baywatch.

La procedura annunciata dall’Associazione Baywatch è semplice e chiara. I ragazzi e le famiglie interessate devono solo compilare entro mercoledì 2 marzo 2022 un questionario (disponibile al link https://bit.ly/3p57h42) e saranno in breve tempo ricontattate.

«Abbiamo chiesto anche ai Servizi sociali del Comune di Bisceglie, alla Caritas cittadina e al Centro diurno per minori Villa Giulia di segnalarci ragazzi e ragazze interessati a partecipare ai corsi per diventare bagnino. L’impegno nel sociale – spiega ancora Rubini – è nel DNA dell’Associazione Baywatch fin dalla sua nascita. Ed è su questa strada che vogliamo continuare».

Chi può partecipare

Per partecipare è necessario avere un’età compresa tra i 17 e i 25 anni, un ISEE inferiore a 10mila euro, capacità natatorie e voglia di mettersi in gioco come bagnino.

«Stiamo lavorando alla stagione estiva. Al momento la priorità è la raccolta fondi avviata per potenziare il nostro servizio in favore delle persone disabili in spiaggia. Tante attività commerciali della città hanno accolto i salvadanai del progetto "Un mare per tutti" e tante persone stanno contribuendo. Continuate così!», conclude il presidente Rubini.