Bimbo si perde in spiaggia, ritrovato da un bagnino

Paura in spiaggia a Ginosa Marina, in provincia di Taranto, per la scomparsa di un ragazzino autistico di dodici anni. Il bimbo sembrava svanito tra la gente che questa mattina affollava la spiaggia della località tarantina. A lanciare l'allarme ai carabinieri sono stati i genitori del dodicenne. Dopo poco più di un'ora di ricerche a tappeto da parte di militari, bagnini e semplici bagnanti, il bambino è stato individuato proprio da un bagnino. Poco dopo mamma e papà hanno potuto riabbracciarlo.

L'allarme

L'allarme sulla spiaggia di Ginosa Marina è scattato intorno alle 11, quando i genitori del dodicenne si sono accorti che il ragazzino si era allontanato. Dopo le inutili ricerche hanno chiesto l'intervento dei carabinieri della vicina stazione. I militari hanno subito avviato le ricerche sul litorale coordinando anche i numerosi volontari.

Le ricerche

Le ricerche sono state avviate sul lungo litorale tra i numerosi ombrelloni piazzati nella sabbia. Il ragazzino è stato individuato, dopo poco più di un'ora di ricerche, da uno dei bagnini di un lido vicino che lo ha riconosciuto. Il dodicenne era a circa due chilometri dall'ombrellone dei genitori. Il bagnino ha subito avvisato i carabinieri che hanno prelevato il minorenne e lo hanno condotto da mamma e papà per l'abbraccio che ha spazzato via la paura.