Donna rischia di annegare a causa della corrente: paura per una 50enne

Rischia di annegare a causa della forte corrente: paura per una 50enne salvata dal bagnino. Si è gettato in acqua capendo da subito la gravità della situazione. Un bagnino di appena 16 anni, Andrea Sergio, è riuscito a salvare con la sua prontezza di riflessi e professionalità, una bagnante in difficoltà tra le acque dello stabilimento Apani Beach di Brindisi.

La vicenda

«Aiutatemi, vi prego» continuava a gridare la donna, una 50enne entrata in acqua nonostante il forte vento di maestrale che da qualche giorno imperversa sul territorio. Al suo fianco i due figli, che però non riuscivano a raggiungerla per portarla a riva. Il bagnino, a questo punto, si è buttato in acqua e grazie anche al supporto del collega dello stabilimento Guna Beach, Pietro Ciccarese, dopo pochi minuti, nuotando tra le onde, è riuscito a riportare la donna a riva. «Non è stato facile - racconta Andrea, studente del liceo scientifico "Monticelli" di Brindisi - la donna era in preda al panico e ho dovuto alzare la voce per farmi ascoltare. Per fortuna tutto si è concluso per il meglio». Andrea per tutto lo stabilimento è diventato un eroe. «Ho solo fatto il mio dovere - spiega - per fortuna la signora sta bene e tutto si è concluso per il meglio».