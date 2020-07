A Torre Lapillo lido abusivo con 89 ombrelloni: carabinieri in spiaggia, scatta il sequestro

Denunciato per aver realizzato un lido abusivo a Porto Cesareo, in località Torre Lapillo. I carabinieri del Norm, sezione operativa di Campi salentina, hanno provveduto a sequestrare su una superficie del litorale di 1.011 metri quadrati, circa 89 ombrelloni e 170 lettini, lido che sarebbe stato al servizio del resort Riva degli Angeli, già finito nelle maglie di una inchiesta per presunti abusi edilizi.

«Estate e controlli, in spiaggia e in discoteca le task force e i reparti speciali dei carabinieri. Contro gli assembramenti persuasione e sanzioni»

L'uomo - G.D., 70 enne - aveva occupato senza autorizzazione un'area demaniale marittima. I controlli - garantiscono dal comando provinciale - proseguiranno anche nei prossimi giorni, anche per verificare il rispetto della normativa anti-contagio da Covid-19.

