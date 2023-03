Incendio nella notte davanti a una casa di Leverano, indagano i carabinieri

Incendio con giallo nella notte a Leverano, in provincia di Lecce. Poco prima della mezzanotte, infatti, i vigili del fuoco del comando di Veglie sono intervenuti per domare le fiamme divampate dinanzi al portone di ingresso del vano scala di un immobile a in cui ci sono di due abitazioni. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che si erano sviluppate all’esterno su tutto il portone in legno di ingresso, che è stato danneggiato. Il rogo sarebbe di origine dolosa.

Le indagini

Sul posto dell'incendio sono anche intervenuti i carabinieri della compagnia di Campi Salentina. I militari hanno acquisito le immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza e hanno avviato le indagini per comprendere le motivazioni alla base dell'episodio.