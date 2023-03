Incendio nel garage: completamente distrutti i quattro mezzi di una famiglia

Le fiamme distruggono un'auto, un furgone e un garage. Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, per un incendio che si è sviluppato a Taurisano, in via Don Vito Tonti. L'incendio, di natura accidentale, è scoppiato nelle prime ore del pomeriggio all'interno di un box adiacente ad un'abitazione. Sono stati i padroni di casa, che si trovavano a pranzo proprio nell'appartamento vicino, ad accorgersi di quello che stava accadendo e a lanciare l'allarme. Il proprietario ha coraggiosamente tirato fuori dal garage il furgone, un Fiat Daily, non riuscendo però a risparmiarlo alle fiamme. All'interno c'erano anche una Fiat 500, un ciclomotore e un mezzo agricolo, anche questi divorati dalle fiamme.

La messa in sicurezza

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Ugento, raggiunti dai colleghi del distaccamento di Tricase. I pompieri hanno estratto dal box tre bombole di gas gpl, mettendole in sicurezza, e hanno domato le fiamme che avevano avvolto i mezzi e il locale. Sono intervenuti, per le attività di supporto, anche gli agenti della polizia locale e i poliziotti del commissariato cittadino.

La struttura è stata gravemente danneggiata e con ogni probabilità dovrà essere demolita. I tecnici comunali, ora, si occuperanno di valutare anche le condizioni dell'abitazione. Il calore ha causato seri danni anche ad una Opel Corsa posteggiata di fronte allo stabile.