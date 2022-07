Leuca, spedizione punitiva nel bar: ferite due ragazze

In quattro hanno fatto irruzione questa notte in piazza Savoia davanti ad un bar di Santa Maria di Leuca, nel tacco del Salento, per mettere tutto a soqquadro, lanciare sedie e tavoli che hanno colpito due ragazze nel gruppo dei clienti che si stava attardando a quell'ora. Erano circa le quattro, la placida notte leucana senza un filo di vento ed un mare blu come se il cielo si riflettesse su una infinita distesa di olio si è trasformata in un attimo in una accozzaglia di grida, auto che sgommavano, gente che fuggiva e sirene spiegate: è scoppiata una rissa.

Sirene spiegate

Gli aggressori sono stati visti fuggire a bordo di un'auto di grossa cilindrata mentre stavano arrivando le ambulanze del 118 con le pattuglie dei carabinieri del Radiomobile di Tricase e delle stazioni di Gagliano del Capo e Spongano ed anche una Volante del commissariato di Taurisano.

Ragazza in ospedale

I clienti sono stati invitati a presentarsi in caserma per fornire dettagli sugli aggressori e per chiarire se l'obiettivo fossero le due ragazze e se siano state ferite casualmente. Una ha riportato un trauma cranico e per questo è stata trasportata nell'ospedale Cardinal Panico di Tricase.