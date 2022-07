Rissa nel traffico per motivi familiari: uomo colpito con una fiocina da sub. Sui social il video dell'accaduto

Una rissa surreale, su via Leuca, a Lecce, mentre il traffico scorreva regolarmente, tra i passanti. Una scazzottata, finché uno dei due uomini non ha tirato fuori una fiocina da sub e ha colpito con un arpione il "rivale". Probabilmente si è trattato di una rissa familiare, dovuta a questioni anche piuttosto vecchie. L'episodio è accaduto all'altezza della Banca di credito cooperativo di Terra d'Otranto.

Una rissa familiare virale sui social

La rissa si è consumata in ambito familiare, tra un uomo di 72 anni da una parte e due fratelli - cognati dell'uomo - di circa sessant'anni. Sarebbe stato il 72enne a tirar fuori la fiocina da sub per colpire uno dei due fratelli, finito poi al pronto soccorso del Fazzi. Tanta paura per i passanti, una nota pagina social satirica ha anche riportato un "passaggio" della rissa, divenuto subito virale su Instagram.

Agli agenti della polizia di stato il compito di ricostruire la vicenda. Il 72enne è stato posto ai domiciliari dal magistrato di turno.