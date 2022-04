Fontana dell'Armonia a Lecce ricoperta da schiuma bianca: probabile causa, il sapone da bucato. Nuzzaci: «Sarà ripulita subito»

Schiuma bianca. Non se ne capisce ancora la provenienza ma quel che è certo è che ricopre la fontana dell'Armonia a Lecce. Il monumento in viale Gugliemo Marconi, nelle prossimità del castello di Carlo V, si è ritrovato imbiancato da una sostanza di cui si sta cercando di comprenderne la causa.

APPROFONDIMENTI LECCE Fontana dell'Armonia a Lecce ricoperta da schiuma bianca

La sorpresa

La vasca, infatti, è immersa in questa schiuma che ricopre l'acqua. Dal Comune stanno valutando le origini di questa sostanza: dall'assessorato ai Lavori pubblici hanno interpellato la ditta che si occupa di manutenzione della fontana, occorrerà svuotare la vasca e lavarla per eliminare le varie sostanze che si sono depositate.

Per l'assessore Marco Nuzzaci «la ditta incaricata alla manutenzione è già intervenuta per un sopralluogo. Secondo il tecnico incaricato si tratterebbe di sapone per il bucato. Si sta già provvedendo comunque a svuotare la fontana che sarà ripulita».

La fontana, in pietra di Trani e bronzo, è opera dello scultore leccese Antonio Mazzotta che volle simboleggiare l'armonia delle acque che dissetano gli abitanti della Puglia. Ecco, diciamo che questa mattina quell'acqua è poco incline all'intento dello scultore.