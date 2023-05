Reggina ko e terzo posto aritmetico per il Bari. Show al San Nicola per il gemellaggio

Basta il solo Folorunsho alla fine del primo tempo, il Bari batte la Reggina - comunque in gara fino al 90esimo - e blinda il terzo posto anche aritmeticamente. In un San Nicola che dà spettacolo con la coreografia iniziale (per omaggiare un gemellaggio lungo 35 anni), i biancorossi partono piuttosto male. Caprile è bravo su Canotto in avvio, la squadra di Mignani ha qualche difficoltà nel palleggio. Quando Folorunsho trova la rete, la partita cambia. L'ex Virtus Francavilla realizza con l'istinto dell'attaccante vero - quale non è - in area di rigore su suggerimento di un ispirato Esposito. Nella ripresa Ceter trova il tempo per fare 2-0, ma viene annullato per fallo. Nel finale la Reggina spinge, il Bari resiste e ora è terzo. Venerdì c'è il Genoa, poi testa ai playoff.

Bari-Reggina 1-0

Marcatori: 44'pt Folorunsho (B)

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino (5'pt Dorval), Di Cesare (c), Vicari, Ricci G., Maita (39'st Molina), Benali, Bellomo (19'st Benedetti), Folorunsho (19'st Ceter), Esposito (39'st Morahcioli), Cheddira

A disp.: Frattali, Antenucci, Botta, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Mallamo

All.

M. Mignani

Reggina: Contini, Loiacono (c), Crisetig (36'st Ricci F.), Fabbian (42'st Lombardi), Di Chiara (20'st Liotti), Strelec, Hernani, Terranova (20'st Rivas), Pierozzi, Gagliolo, Canotto (36'st Galabinov)

A disp.: Aglietti, Colombi, Bouah, Camporese

All. F. Inzaghi

Arbitro: Sig. Daniele Minelli (Varese); assistenti: Sig. Stefano Del Giovane (Albano Laziale) e Sig. Giuseppe Di Giacinto (Teramo). Quarto Ufficiale: Sig.a Maria Marotta (Sapri). VAR: Antonio Rapuano (Rimini), AVAR: Livio Marinelli (Tivoli)

Ammoniti: Maita (B), Di Cesare (B), Crisetig (R), Pierozzi (R), Fabbian (R)

Angoli: 1-8

Rec.: 2'pt; 4'st

Note: prima del via una imponente coreografia ha celebrato il gemellaggio di oltre 35 anni tra le due tifoserie

Stadio San Nicola, Bari; nuvoloso, pioggia a tratti, 18°C circa, terreno in perfette condizioni; 22.092 spettatori (7.651 abbonati, circa 778 tifosi ospiti)