Rissa tra extracomunitari per i soldi del carrello fuori dal discount

Rissa tra extracomunitari per la "gestione" dei carrelli fuori dal supermercato. Questa mattina all'esterno dell’Eurospin di Maglie, in via Madonna di Leuca, due nigeriani, uno di 36 e uno di 32 anni, se le sono date di santa ragione davanti agli occhi dei clienti che hanno chiamato i carabinieri.

La rissa

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine i due hanno litigato per gli spiccioli che un cliente ha lasciato nel carrello della spesa, come spesso accade. I due giovani sono stati accompagnati in caserma e denunciati.