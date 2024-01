Sandy Marton e le ragazze di Non è la Rai nel Salento per il compleanno della discoteca Finis Terrae

Erano gli anni '90, Corona cantava “The rhythm of the night” e la tv trasmetteva “Non è la Rai”, il programma firmato da Gianni Boncompagni. Le discoteche riempivano i sabato sera dei teenager e organizzavano le prime feste della domenica pomeriggio. I deejay dell'epoca avevano un vasto repertorio da proporre, a cominciare dal sound degli anni '80. Da “Call Me” dei Blondie a “The final countdown” degli Europe passando per “People from Ibiza” di Sandy Marton.

Atmosfere indimenticabili, luci fluo, strobo a ritmo di musica. E' proprio quella l'atmosfera riproposta sabato sera nel Salento, esattamente a Lequile dove la storica discoteca “Finis Terrae” ha spento 50 candeline.

Gli ospiti

Un compleanno con ospiti speciali: Eleonora, Pamela, Ilaria sul palco della discoteca salentina hanno ripercorso la hit anni '90 facendo ballare i “vecchi” aficionados della pista.

Ormai, anche loro adulte, hanno sbloccato i ricordi delle generazioni cresciute a ritmo di "bom deghe deghe deghe bom deghe bom".

Ad infiammare il pubblico Sandy Marton, oggi 64enne. Sul palco con il suo immancabile campionatore – gli amanti degli anni '80 riconoscerebbero il suono lontano un miglio – ha riproposto il suo cavallo di battaglia: “People from Ibiza” - correva l'anno 1986 - invitando il pubblico a cantare con lui. E poi ancora “Camel by Camel” dell'85 e “Exotic and erotic” (brano dell'86).

Una festa riuscitissima che ha visto alternarsi alla consolle Sandro Toffi, Marcello Danese e altri dj di Ciccio Riccio.