Spaccio di droga in città, retata della Polizia Video

Sono 22 i provvedimenti cautelari che la Polizia di Taranto sta eseguendo dalle prime luci dell'alba di oggi. Al centro dell'operazione condotta dalla Questura una vasta rete di spaccio di droga in diverse zone della città. I poliziotti della questura stanno eseguedo le misure cautelari disposte dal gip su richiesta della Procura.

Nel mirino 22 indagati, diciassette dei quali sono stati arrestati e condotti in carcere o agli arresti domiciliari. Nel dettaglio sono otto gli inquisiti per i quali si sono aperte le porte del carcere, mentre altri nove sono ai domiciliari.

Per cinque è stato disposto l'obbligo di firma.

L'indagine

L'operazione di questa mattina rappresenta il punto di arrivo di una lunga e certosina attività di indagine con la quale la squadra Mobile, guidata dal dirigente Luigi Vessio, ha inquadrato il mercato degli stupefacenti in varie zone del capoluogo jonico. I dettagli dell'indagine saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà in mattinata in Questura.