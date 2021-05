Paura in centro: crolla un'impalcatura del cantiere per il nuovo store di Zara

Il forte vento che da questa mattina sferza il Salento ha abbattuto, a Lecce, una impalcatura del cantiere per la realizzazione del nuovo store di Zara, all'incrocio fra via Trinchese e via Fabio Filzi. Un grosso boato ha provocato qualche minuto di panico, in un'area generalmente molto frequentata, nel cuore delle vie dello shopping leccese. Ma fortunatamente, l'impalcatura - con annessa copertura - si è abbattuta provocando qualche danno solo alle auto in quel momento in sosta lungo la strada, ma nessun ferito, nemmeno fra gli operai al lavoro.