Lecce, un salentino nel consiglio nazionale dell'Ordine dei commercialisti

Un salentino farà parte del nuovo consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti. Il nuovo presidente nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili è Elbano de Nuccio, ex presidente dell’Ordine di Bari che, a capo della lista “Dialogo, ascolto e concretezza”, ha prevalso con il 53 per cento dei voti sull’altro sfidante, Vincenzo Moretta dell’Ordine di Napoli, che guidava la lista “Insieme per la professione del futuro: Innovare per competere”.

Nel consiglio siederà Venneri

Del nuovo Consiglio nazionale farà parte anche Giuseppe Venneri, in rappresentanza dell’Ordine di Lecce. I commercialisti, dopo un periodo di gestione commissariale durato alcuni mesi, hanno finalmente un nuovo presidente. Le elezioni, dopo una serie di rinvii causati sia dalla pandemia che da una serie di ricorsi e sospensioni, si sono svolte lo scorso 29 aprile e hanno visto coinvolti i 131 Ordini locali sparsi sull’intero territorio nazionale.

Le congratulazioni del presidente

«Esprimo la mia felicità sia personale che a nome dell’intero consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Lecce per l’importante e meritata nomina del collega Venneri nel Consiglio nazionale - commenta il presidente dell'Ordine di Lecce, Fabio Corvino - Sono certo che offrirà un contributo fattivo e determinante per il governo della categoria. La sua grande esperienza professionale gli permetterà di rendere più attrattiva una professione che, seppur piegata dal peso degli adempimenti fiscali, è uno dei tasselli imprescindibili per migliorare il nostro sistema Paese. Le competenze e le conoscenze maturate dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili ci hanno permesso e ci permetteranno di fornire le necessarie indicazioni a sostegno del comparto economico nazionale>.