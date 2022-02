Lecce, Fabio Corvino nuovo presidente dell'Ordine dei commercialisti. Il nuovo Consiglio: i 14 nomi

Fabio Corvino è il nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Lecce. L’assemblea elettorale degli iscritti lo ha eletto nelle tornate elettorali (ieri e l'altro ieri) per il rinnovo dell’Ordine territoriale tenutesi con modalità on line su piattaforma telematica.

Il nuovo Consiglio dell'Ordine: ecco i 14 eletti

È stato un momento di confronto dell’intera categoria che ha fatto registrare una grande affluenza al voto: 1.500 presenze in rappresentanza di circa il 70% della categoria. Un voto plebiscitario che ha visto protagonista l’unica lista presente - denominata Commercialisti del Terzo Millennio - che sosteneva Fabio Corvino. Al fianco del professionista di Lecce (54 anni) è stata anche eletta la squadra di 14 consiglieri: Daniel Vito Cannoletta, Grazia Cicirillo, Antonio Costa, Luisa Crusi, Manuela De Giorgi, Piervincenzo De Matteis, Maria Luciana Dell’Anna, Nadia Gala, Pantaleo Mario Greco, Venanzio Guerra, Antonio Lamosa, Giulio Fernando Lisi, Simona Marchetti e Giuseppe Piccinni. Eletti anche i 3 componenti del Collegio dei revisori dell’Ordine: Oronzino Tramacere, Vittorio Inguscio e Maria Casto. Nel comitato Pari Opportunità sono stati eletti i professionisti Stefania Mazzotta, Marialucia Leone e Daniela Patrizia Dolce.

Le sfide di Corvino: "Sviluppo e ricambio generazionale"

“Grande la partecipazione a quest’importante momento di incontro e confronto tra tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Lecce che ha portato alla mia elezione alla presidenza -commenta il neo presidente Corvino - proseguiremo nel segno di chi ci ha preceduto per far riconoscere le competenze che ci caratterizzano, la professionalità ed il ruolo istituzionale della categoria. Da sempre i Dottori commercialisti vivono al fianco dell’impresa, coadiuvando il management aziendale nelle varie fasi di vita societaria e nei rapporti con il fisco, le banche e l’amministrazione finanziaria. L’Ordine è da sempre protagonista a livello territoriale e la recente nomina del collega Giuseppe Venneri come componente del nuovo consiglio della Camera di Commercio di Lecce è una testimonianza dell’importante lavoro svolto. La nostra categoria è impegnata in intense attività di aggiornamento che ci portano al confronto quotidiano e continuo con le varie istituzioni sociali come Agenzia delle Entrate, Inps, Camera di Commercio, Tribunali con i quali puntiamo ad avere sempre un dialogo corretto e schietto. Il ricambio generazionale a livello aziendale e professionale - ha concluso Corvino - ci porta ad affrontare nuove sfide legate anche alla globalizzazione dei mercati e delle partnership che vedono sempre più protagoniste le nostre imprese. Nuovi percorsi da affrontare con l’adeguata preparazione professionale in modo da fornire al nostro tessuto economico e sociale i giusti e necessari consigli per trovare sempre la migliore soluzione ad ogni diverso quesito”.