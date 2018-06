Lecce, vandali in azione la notte prima degli esami. Danni al Banzi, maturità salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte prima degli esami con devastazione in una scuola a Lecce. Verso l'1.30 sono intervenuti al liceo Scientifico Banzi di piazza Palio la polizia locale, i carabinieri ed i vigili del fuoco: sono state rotte vetrate ed altre strutture interne. I vigili del fuoco hanno dato comunque il nulla osta allo svolgimento degli esami. I carabinieri stanno acquisendo i filmati degli impianti di videosorveglianza vicini. Oggi al Banzi, come in tutte le scuole italiane, si svolge la prima prova scritta dell'esame di maturità.