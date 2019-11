Lecce, si barrica in casa e tenta di ferirsi: salvato dalla Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è barricato in casa, in un appartamento a Lecce , lungo via Tasso, angolo via Milizia. E ha minacciato di ferirsi gravemente: gli agenti di Polizia e i sanitari del 118 lo hanno salvato.Caos e tensione, questa mattina, a pochi passi dal centro città. Protagonista dell'episodio un uomo tossicodipendente, in crisi di astinenza. Solo l'intervento degli agenti della sezione Volanti della Questura di Lecce e dei medici del 118, allertati dalla famiglia del giovane, hanno permesso di salvarlo, facendolo desistere dai suoi propositi suicidi.