Valditara e la "Scuola futura", investimento di oltre miliardo di euro

«La scuola è talmente importante che abbiamo deciso di investire più di 40 milioni di euro nelle scuole di Agenda Sud: sono 360 le elementari interessate da Agenda Sud e 43 quelle interessate da progetti speciali. Un investimento importante per far sì che la scuola pugliese possa decollare. Noi crediamo moltissimo in questa regione e riteniamo che la Puglia possa diventare una delle grandi regioni trainanti del grande sviluppo del nostro paese». Ne è convinto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara a Lecce per il progetto "Scuola futura”, il campus itinerante del Pnrr, accompagnato nella visita salentina senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.

Le dichiarazioni del ministro

«Crediamo molto in questa riforma, nelle opportunità che è in grado di offrire ai nostri giovani per trovare rapidamente un lavoro, per realizzare i propri talenti, per rendere competitivo anche il sistema delle imprese», ha detto riferendosi alla riforma dell'istruzione tecnica e professionale attualmente in discussione al Senato. Il ministro ha poi aggiunto che «puntiamo molto sulla Puglia. Abbiamo deciso di investire in questa regione oltre un miliardo di euro, in parte soldi derivanti dal Pnrr, in parte soldi ministeriali, per potenziare il sistema dell'istruzione perché riteniamo che con un forte sistema d'istruzione questa regione possa veramente diventare un traino dell'intero Paese e una delle regioni economicamente più forti dell'intero Paese».

«I problemi della scuola in Italia sono comuni a tanti Paesi europei, penso alla dispersione scolastica ad esempio.

Il tour

Ma quando in Europa ci confrontiamo con i colleghi ministri dell'Istruzione, siamo spesso all'avanguardia quando parliamo delle nostre iniziative - ha aggiunto Valditara - Una delle sfide che ci vede impegnati riguarda la fuga dalla scuola, perché sono sempre meno i laureati che vogliono insegnare nella scuola. Bisogna allora ridare autorevolezza ai docenti. Ridare - ha aggiunto il ministro - prestigio sociale a questa figura professionale che è straordinariamente importante per le nostre società. Bisogna reintrodurre nelle scuole la cultura del rispetto a 360 gradi».

Valditara e Marti hanno visitato i laboratori degli studenti delle scuole secondarie e dei docenti al Castello Carlo V e incontrato i dirigenti scolastici del territorio a Palazzo Vernazza. Alle 15.30, invece al Teatro Paisiello la presentazione di “Scuola Futura Campus”.