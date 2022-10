Pedoni investiti sui viali da uno scooter: donna in ospedale con trauma spinale

Due pedoni investiti da un ciclomotore su via XXV luglio a Lecce. Ad avere la peggio una donna, che nell’impatto ha rimediato un trauma spinale ed è stata trasferita in ambulanza con codice giallo all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. L’altro pedone investito, ha riportato lievi escoriazioni ed è stato condotto in ospedale a Casarano per ulteriori accertamenti. Sotto shock ma indenne l’uomo alla guida dello scooter.



Sul posto oltre ai sanitari del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Lecce per i rilievi planimetrici e stabilire responsabilità ed esatta dinamica dello scontro.