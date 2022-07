Pedone investito in centro a Surbo: corsa in ospedale

A Surbo un grave incidente si è verificato in mattinata in centro, a pochi metri dal Comune. Un anziano, un uomo di 92 anni, è stato investito da un'auto, pare mentre attraversava la strada.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, l'auto - che procedeva a velocità moderata - avrebbe preso in pieno l'anziano colpendolo alla gamba sinistra e facendolo cadere sull'asfalto. L'uomo è poi rimasto incastrato con la gamba tra il marciapiede e la ruota dell'auto: per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che insieme al comandante Salvatore Caretto stanno eseguendo i rilievi. Per soccorrere l’anziano è arrivata anche un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato a sirene spiegate verso l'aspedale "Vito Fazzi" di Lecce.