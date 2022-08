Investito da un pullman mentre attraversava: muore in ospedale. Via alle indagini: il bus non era in servizio

Lo scontro con il pullman gli è stato fatale: un 87enne di Bari è morto così. Era stato investito ieri in Viale Ennio nel quartiere Carrassi del capoluogo di Regione. L'anziano era stato trasportato d'urgenza al Policlinico, ma non è servito a evitare che morisse. A Bari è il terzo caso in appena due settimane.

Accertamenti e rilievi in corso

L'investimento, avvenuto su Viale Ennio angolo Via Capruzzi, è avvenuto attorno alle 8.15 del mattino. L'uomo è morto poco dopo. Sarà accertata attraverso i rilievi sul bus, posto sotto sequestro, quelli in strada sul luogo dell'incidente, le testimonianze di eventuali testimoni e immagini di telecamere la dinamica dell'investimento mortale che questa mattina, in una zona centrale di Bari, ha causato il decesso di un pedone 87enne. L'anziano è stato travolto da un bus, che in quel momento non era in servizio, mentre attraversava la strada subito dopo una curva. L'indagine della Polizia locale è coordinata dal pm di turno Alessandro Donato Pesce, il quale nelle prossime ore aprirà formalmente un fascicolo per omicidio colposo e valuterà - all'esito dei primi accertamenti - se disporre l'autopsia e ulteriori verifiche tecniche.