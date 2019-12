Galateo, giù i muri: conto alla rovescia per l'apertura dell'area verde. Ecco quando avverrà

Ultimo aggiornamento: 17:30

Giù i muri, per far entrare la luce e il verde nel reticolo di strade del quartiere Leuca che circonda il parco ex Galateo , a Lecce . La recinzione dell'ex ospedale abbandonato, destinato a diventare - nelle intenzioni dell'amministrazione, un edificio di social housing - è stata modificata e “aperta”, con inferriate che consentono di ammirare il verde, prato e alberi, all'interno. Fra due mesi al massimo, il parco sarà aperto al pubblico, dopo decenni di abbandono: «Tra gennaio e febbraio - spiega infatti l'assessore all'Urbanistica e al Patrimonio, Rita Miglietta - il cantiere del progetto di Puglia Valore Immobiliare sarà terminato. E il Parco del Galateo tornerà finalmente ad aprirsi a tutta la città.Tuttavia, ha già iniziato a farlo: chi volesse passarvi vicino, potrà notare come siano ben visibili gli spazi verdi oltre la recinzione. E osservando il risultato, siamo ancora più felici di aver visto accolta la nostra proposta di ripensare quel muro, alleggerendolo con numerose aperture, rispetto a come era invece previsto nel progetto originario. La differenza è notevole, a beneficio dei cittadini e dei residenti della zona».Supervisionato dall'architetto Carmen D’Onghia, responsabile unico del progetto per conto della stazione appaltante, Puglia Valore Immobiliare, la società di cartolarizzazione della Regione, proprietaria dell’ex ospedale e del giardino, il cantiere dei lavori intanto avanza con speditezza. Entro la fine dell’anno il grande parco urbano pensato per le famiglie, i bambini e per chi ama fare sport dovrebbe essere completato. E, grazie a un protocollo d’intesa firmato fra Regione e Comune nel 2016, sarà Palazzo Carafa – una volta consegnati i lavori, diretti dal progettista Edmondo Scrimieri, eseguiti dall’Ati Edil Costruzioni-Perrotta e finanziati con 1 milione e 200mila euro di fondi regionali – a gestire l’area verde.L’edificio ex Galateo, invece, del cui abbandono per lunghi anni questo giornale ha raccontato, sarà destinato a “condominio solidale”, con un progetto del valore di 20 milioni di euro. La palazzina, insomma, rientrerà in pieno nella progettazione del social-housing e del co-housing alla quale lavora Miglietta, con spazi abitabili destinati a giovani coppie, famiglie monogenitoriali, single, studenti e anziani.