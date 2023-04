A Belloluogo (tempo permettendo) per "lu riu", la tradizionale Pasquetta dei leccesi: dieci ore di musica no stop

Dieci ore no-stop di musica e animazioni. Con visite speciali alla Torre. È questo il programma per Lu Riu, la pasquetta bis dei leccesi, al Parco di Belloluogo. Anche quest’anno, per rispettare la tradizione, l’amministrazione ha organizzato una serie di eventi, dalle 9 alle 19, all’interno di uno dei parchi simbolo della città, per allietare la classica scampagnata con pranzo al sacco del martedì dopo Pasqua, tipica degli abitanti della città capoluogo.

Il programma

Si partirà alle 9, con la musica e l’animazione di Giampaolo Morelli e The Lesionati, e poi sul palco le band delle scuole superiori riunite nel progetto Lecce School Sound. Per i bambini ci sarà la magia con il Mago Yuri, spettacoli di giocoleria, trampolieri, mangiatori di fuoco e acrobati aerei a cura della Tribù dei Sempre Allegri. E poi esibizioni di artisti di strada del Salento con l’associazione Gessetti & Straccetti, laboratori e performance circensi, a cura della scuola di circo CirKnos e per i più piccoli le mascotte dei principali personaggi dei cartoni animati. Ci sarà anche lo sport: sfide di tennistavolo, biliardino e scacchi. Dalle 14 sul palco Enzo Petrachi e la sua Folkband e a seguire il concerto de Gli Avvocati Divorzisti. Per gli amanti della cultura previste visite guidate alla Torre di Belloluogo, esempio di architettura militare tardo-angioina, in collaborazione con la cooperativa Artwork.

L'amministrazione comunale

«Rinnoviamo la formula sperimentata lo scorso anno – dichiara l’assessore allo Spettacolo Paolo Foresio – e puntiamo a fare de Lu Riu non solo una grande festa di comunità per i leccesi, ma anche un momento di richiamo per i tanti turisti che sappiamo già arriveranno per il weekend di Pasqua. Abbiamo puntato a coniugare divertimento, musica e cultura per cercare di venire incontro alle esigenze di tutti».

