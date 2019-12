Mura Urbiche, un altro passo: svelato il museo virtuale 3D

Si potrà conoscere una pagina di storia cittadina attraverso proiezioni tridimensionali, e ascoltare aneddoti tramite braccialetti multimediali. Mura Urbiche: pronto il tour virtuale, il Comune prepara il bando. Fruizione prevista per la prossima primavera.

Novità in arrivo per la storica cinta dell'urbe situata all'ingresso della città di Lecce. Sono in dirittura di arrivo, infatti, le operazioni per l'installazione dell'infrastruttura tecnologica delle Mura Urbiche. Gli allestimenti si trovano nel percorso interno e serviranno per raccontare il passato del grande monumento attraverso video e animazioni, supporti multimediali e totem informativi che arricchiranno l'esperienza delle Mura.

La nuova tecnologia consentirà agli utenti di poter toccare con mano la Lecce di un tempo, offrendo ai visitatori la possibilità di ricostruzioni virtuali, attraverso l'utilizzo di occhiali 3D, e di avere informazioni dettagliate grazie a braccialetti multilingua, per ascoltare aneddoti unici e vivere la visita in maniera innovativa. «Si concluderanno oggi gli allestimenti multimediali nelle Mura Urbiche. Un viaggio virtuale per adulti e bambini, un racconto della storia della nostra bellissima città, che utilizza strumenti tecnologici per rendere fruibile un luogo magico, tutto da scoprire ha annunciato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Alessandro Delli Noci -. Numerose applicazioni tra cui wall experience, videoproiezioni, occhiali e braccialetti multimediali, saranno a disposizione dei visitatori che potranno arricchire il loro viaggio di scoperta».



In futuro, leccesi e turisti potranno accedere all'area attraverso il Visitor Center che sorgerà all'interno delle sale del vecchio comando della polizia municipale su via Leonardo Leo. Una volta completati gli interventi, l'immobile sarà sede dell'infopoint e ospiterà la biglietteria e tutti gli allestimenti necessari per accompagnare il visitatore nel percorso di scoperta delle Mura Urbiche. Curiosi e appassionati, però, dovranno pazientare ancora un po' prima di poter accedere ai nuovi percorsi e sperimentare i vantaggi del viaggio multimediale. Braccialetti e occhiali tridimensionali potranno essere usati solo dal prossimo anno.

«Tutto questo sarà fruibile a partire dalla primavera, subito dopo la pubblicazione del bando di gara e l'assegnazione della gestione al vincitore ha specificato l'assessore Delli Noci -. Al bando, che dovrebbe essere pubblicato le prime settimane di gennaio, sta lavorando l'ufficio Cultura guidato dall'assessore Fabiana Cicirillo. Da parte nostra, completiamo gli interventi relativi all'infrastruttura tecnologica. Immaginiamo di fare dei test con cittadini e mi piacerebbe anche con le guide turistiche, per far conoscere questa importante strumentazione che consentirà la valorizzazione delle mura in maniera diversa. La tecnologia è il miglior strumento per raccontare la storia della nostra città».

In attesa dei viaggi virtuali, leccesi e forestieri possono fruire dei percorsi tradizionali approfittando delle aperture natalizie promosse dal Comune e affidate alla delegazione Fai di Lecce, che si avvale della collaborazione di giovani volontari, impegnati ad accompagnare i partecipanti nei tour. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica. La visita, che non ha bisogno di prenotazione, inizierà da via Fornello Casale (alle spalle del Liceo Scientifico De Giorgi) e proseguirà negli spazi del Bastione San Francesco e lungo i camminamenti, per concludersi nel giardino di Palazzo Giaconia. L'apertura è dalle 10 alle 13, con i gruppi guidati che partiranno ogni mezz'ora.

