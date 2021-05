Galatina, fiamme vicino alla ferrovia: stop al passaggio dei treni

Le fiamme si sviluppano lungo la ferrovia, nei pressi del passaggio a livello, e a Galatina, in provincia di Lecce, scatta subito l'allarme. Il rogo si è sviluppato ieri sera, intorno alle 20, nei pressi dei binari delle Sud-Est in direzione Galatone, a circa duecento metri dal passaggio a livello sulla via per Collemeto. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco di Maglie e di Lecce insieme agli agenti della Polizia Locale di Galatina. Non senza difficoltà i pompieri sono dovuti intervenire a ripetizione per spegnere i focolai che hanno ripreso ad ardere.

L'intervento

I mezzi dei Vigili del Fuoco hanno fatto fatica a raggiungere alcuni focolai dell'incendio. Intorno alle 22,30 è stato necessario raggiungere le fiamme che si sono sviluppate lungo le barriere ancora attraversando con gli idranti alcune proprietà private.

I treni

L'emergenza provocata dall'incendio ha imposto l'interruzione del passaggio dei treni che riprenderà quando sarà ultimato l'intervento per eliminare i resti del rogo. Il sindaco di Galatina Marcello Amante ha autorizzato il noleggio di un escavatore per velocizzare l'intervento mentre verifiche sono state avviate per comprendere l'origine delle fiamme. Non si esclude l’origine dolosa.