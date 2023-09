Dramma della solitudine: donna trovata morta in casa. Nessuno la vedeva da due mesi

Dramma della solitudine in pieno centro a Lecce. Rinvenuto in un’abituazione in via Francesco Petrelli, zona Mazzini, il cadavere di una donna di 73 anni deceduta pare da diverse settimane. La signora viveva da sola da diversi anni, anche se in passato era stata assistita da una badante.

L'allarme lanciato dai condomini



L’allarme è stato lanciato nella tarda mattina di oggi alcuni condomini, che sentendo uno strano odore fuoriuscire dall’appartamento e preoccupati dal non vedere l’anziana proprietaria da diverse settimane, hanno chiamato Polizia e Vigili del Fuoco.

Sul posto anche i sanitari del 118. L’intervento dei caschi rossi ha consentito di entrare in casa, e nella camera da letto purtroppo è avvenuto il drammatico ritrovamento.

Il corpo in camera da letto

Il corpo della donna, in avanzato stato di decomposizione, riverso sul pavimento. Al medico legale non è toccato altro che registrarne il decesso, che sarebbe avvenuto pare, secondo una prima parziale analisi, a fine luglio, in piena stagione estiva.



La salma recuperata dall’agenzia funebre “Funeral Center” è stata trasferita nella camera mortuaria del “Fazzi” di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria.