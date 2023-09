La lite tra marito e moglie degenera, lei cade e si ferisce. Indagano i carabinieri

Lite in famiglia rischia di finire in tragedia: con una donna che finisce in ospedale a causa di una ferita alla schiena. Ieri sera intorno alle 22 a Sternatia, un litigio in casa tra marito e moglie è degenerato, con la donna ferita alla schiena e costretta a farsi curare in ospedale.

A dare l'allarme è stata una vicina di casa, preoccupata dalle urla provenienti dall'appartamento. Nel corso della segnalazione al 112, la vicina ha parlato di un ipotetico accoltellamento, ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto, insieme con gli operatori sanitari del 118, hanno verificato che la ferita non era stata causata dalla presunta coltellata inferta dal marito, ma dalla caduta della donna su un suppellettile durante il litigio.

Accoltella la moglie alla schiena

La stessa versione dei fatti l'ha data la stessa 59enne che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi dove è stata medicata.

La donna non ha sporto denuncia. Sono comunque in corso le verifiche da parte dei carabinieri.