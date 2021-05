Lecce, arriva il basolato su via XXV Luglio. L'area diventerà pedonale

Arrivano 3,6 milioni di euro dal Ministero per le Infrastrutture per la riqualificazione di via XXV Luglio nell'ambito del del Pon “Infrastrutture e Reti”. «È una notizia importante per la città, che questa mattina ho condiviso con gioia con Alessandro Delli Noci, il quale da assessore ai Lavori Pubblici ha creduto fortemente nella riqualificazione delle aree contermini il Castello, proponendone la candidatura ai bandi dei quali in queste settimane ci viene comunicato il felice esito», ha dichiarato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini.

Il progetto

«Via XXV Luglio non sarà più un’arteria che divide la città antica dal Castello, dal Teatro Apollo, da Piazza Libertini, ma una strada che finalmente unisce, allargando l’area pedonale e valorizzando una parte della città antica che attende solo di rilanciarsi. Il progetto finanziato consentirà la pedonalizzazione e pavimentazione in basolato di via XXV Luglio, dall'incrocio con via Costa fino all'incrocio con viale Marconi, oltre a via R. Biccari e via V. Fazzi», annuncia il sindaco su facebook.

«Assieme al primo lotto, che prevede la riqualificazione delle aree contermini retrostanti il Castello, Piazzetta De Santis, parte di Piazza Libertini e l’area prospiciente il teatro Apollo, già finanziato con 1,5 milioni di euro dalla Regione Puglia, questo nuovo intervento su via XXV Luglio segnerà definitivamente la nuova centralità del Castello Carlo V per la città, del quale è in via completamento il restauro da parte della Soprintendenza. La più grande opera fortificata di Puglia si prepara a diventare il principale centro di storia e cultura della Lecce del futuro. Il progetto finanziato prevede anche l’installazione di una nova stazione del bike sharing in sede fissa e di un centro informativo digitale per il turismo.

La pedonalizzazione di Via XXV Luglio rappresenterà una svolta per la città, sotto molti punti di vista: dell’attrattività turistica, della valorizzazione dei beni monumentali, delle politiche di mobilità. Una svolta che va nella direzione intrapresa da tempo, nel segno di una Lecce che sa pensarsi in grande e proiettarsi in un futuro in cui la sostenibilità, la vivibilità, la cultura, il turismo sono le bussole per crescere ancora», conclude il primo cittadino.