Ex Enel, l’apertura a luglio: navette elettriche per il centro. Così cambia la mobilità a Lecce

Si potrà lasciare l’automobile in uno dei 610 stalli disponibili (al costo di 1,50 euro l’ora) e recarsi in centro in pochi minuti, a piedi o usufruendo di navette elettriche. Ex Enel, scatta il conto alla rovescia: a luglio il maxi parcheggio aprirà le porte di Lecce. E il primo mese potrebbe essere gratuito per tutti.

Ormai manca solo l’ufficialità. Dopo anni di attesa - tra rinvii e false partenze – presto entrerà in funzione la struttura...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati