Attori, associazioni e musicisti con il Politeama Greco: «Il basolato mette a rischio gli spettacoli». Muniz, Massironi e Moccia scrivono al sindaco

«Spettacoli a rischio, modificare subito il progetto». Attori, associazioni e musicisti si schierano dalla parte del Politeama Greco di Lecce. In una lettera indirizzata al sindaco di Carlo Salvemini numerosi artisti, musicisti e associazioni hanno chiesto al primo cittadino un passo indietro sul progetto relativo alla nuova pavimentazione intorno a uno dei teatri storici della città. Il nuovo basolato, infatti, impedirà l’arrivo di mezzi pesanti indispensabili per gli allestimenti teatrali.

La lettera al primo cittadino

«Stiamo seguendo da un po’ di tempo le vicende che riguardano la pavimentazione della Piazzetta De Cristoforis dove si “deve” accedere per arrivare al Teatro Politeama Greco per gli allestimenti degli spettacoli – si legge nella missiva -.

Come operatori culturali, non possiamo non chiedere, anche a nome di tutte le compagnie del panorama nazionale e internazionale, centri di produzione ed esercizi teatrali di rivedere la situazione. Se non potranno più accedere i camion, anche articolati, con le scene, lei sa perfettamente che la maggior parte degli spettacoli non potrà più arrivare a Lecce, a meno che non siano solamente monologhi con leggii e faretti».

L'appello

L’appello è firmato da 36 operatori. L’associazione “Voglia di Teatro” fondata da Maurizio Costanzo, Brunilde Di Giovanni (TEATRO88 Roma), Geppy Gleijeses – Produzione Gitiesseartisti riuniti, Milena Vukotic Rosario Coppolino (Produzione Compagnia Moliere),

Emilio Solfrizzi, Lunetta Savino, Antonella Piccolo, Manuela De Baggis, Isabella Ruggeri (Produzione Imarts Media), Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Teresa Mannino, Elio e le Storie Tese, Russian Classical Ballet, Circus Theatre Elysium di Kiev, Nicola Canonico (Good Mood Produzioni), Paolo Conticini, Antonio Catania, Emanuela Aureli, Federico Moccia, Giampiero Ingrassia, Corrado Tedeschi, Anna Mazzamauro, Vincenzo De Lucia, Monica Savaresi (Savà srl), Alessandro Alfieri (Produzione Ag Spettacoli), Carlo Buccirosso, Peppe Barra, Biagio Izz, Gianfelice Imparato, Marina Massironi, Debora Caprioglio, Michela Andreozzi, Marco Marzocca, Sergio Muniz.

«Così non si penalizza soltanto il Teatro Politeama Greco, che negli anni ha ospitato le più importanti compagnie del panorama teatrale e, diciamolo, anche con molti sacrifici (gli spettacoli importanti con relative scenografie e tutta la parte tecnica hanno i loro costi non indifferenti) – si legge nella lettera -, ma non osiamo immaginare tutto quel pubblico di abbonati e non, che non potrà più vedere gli spettacoli a cui il Politeama Greco felicemente li ha abituati. La invitiamo cortesemente a rivalutare con il suo staff quanto sopra esposto,

anche perché esistono soluzioni tecniche che consentono alla pavimentazione prevista la resistenza al carico dei mezzi pesanti».